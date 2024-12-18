Змеи и малайский медведь: представители 70 видов пополнили Московский зоопарк

За осень в Московском зоопарке поселились представители 70 видов животных. Среди новых обитателей зоосада детеныш малайского медведя, белый медведь, черный гриф, различные насекомые, рыбы и другие интересные животные.
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