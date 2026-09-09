Юра Борисов устраивает читку сценария экранизации романа "Лавр" с билетами за 100 тысяч рублей

После завершения очередных съёмок в Голливуде 33-летний актёр Юра Борисов проведёт читку сценария экранизации романа "Лавр" Евгения Водолазкина на малой сцене Большого театра, билеты на которую продавались за 100 тысяч рублей.
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