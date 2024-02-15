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Жилищные сертификаты вручили молодым семьям из Пензы

С 2005 года в Пензе успешно функционирует программа поддержки молодых семей при приобретении жилья. 14 февраля состоялась церемония вручения жилищных сертификатов пензенским семьям при участии замглавы администрации Пензы Сергея Волкова, представителей регионального министерства труда, соцзащиты и демографии, а также городского социального управления.

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