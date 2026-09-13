В Китае обнаружили российские Волга К50 Отечественная копия Geely Monjaro сразу обклеена шильдиками Volga, и даже колпачки на диски устанавливают в Китае.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- ВСУ впервые атако...
- Великобритания от...
- Н Вся Госдума вперв...
Не только увидят, но и поймут, что это не наши Волги, а их модели с нашими шильдиками.
а в совдепии тоже было подобное - тазы в сесере продавали по 5-8 тыщ, а в это же время за бугром тазы продавали (в перещёте на савейские фантики) по 2.5-3,5 тыщи... причём забугорные варианты были настолько навороченные всякими хренями, то в совдепии подобные оценивали бы по 10-15 тыщ савейских фантиков