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В Китае обнаружили российские Волга К50

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Новый комментарий от пользователя
Профиль пользователя Ингерман Ланская
Ингерман Ланская

а в совдепии тоже было подобное - тазы в сесере продавали по 5-8 тыщ, а в это же время за бугром тазы продавали (в перещёте на савейские фантики) по 2.5-3,5 тыщи... причём забугорные варианты были настолько навороченные всякими хренями, то в совдепии подобные оценивали бы по 10-15 тыщ савейских фантиков