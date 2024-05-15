Уголовное дело «Бабуля против бабули» закончилось ничем

Преклонных лет подружки подвыпили, в результате чего из квартиры исчез пакет с деньгами. Крымский суд Бахчисарая начав рассмотрение дела, вынужден был его прекратить, так как рассорившиеся на почве денег подружки побратались – потерпевшая простила обидчицу, которая вернула умыкнутую сумму.