Вице-премьер Новак: спрос на нефть будет расти как минимум до 2040 года

Спрос на нефть в мире будет увеличиваться как минимум в течение ближайших 15 лет. Об этом во время пленарной сессии на Международной выставке-форуме "Россия" заявил заместитель председателя Правительства РФ Александр Новак, его цитирует ТАСС.
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