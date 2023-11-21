Ортопед Рашид Саидов рассказал, всегда ли нужно удалять «шишку» на ноге

Врач-травматолог-ортопед из России, Рашид Саидов, поделился информацией о необходимости обратиться за медицинской помощью при появлении шишки в области большого пальца на ноге, сообщает издание «Аргументы и Факты».
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии