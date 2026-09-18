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Русский Днепропетровск

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Битва за Славянск-Краматорск: «птах Мадьяра» стреляют, как куропаток

Битва за Славянск-Краматорск: «птах Мадьяра» стреляют, как куропаток

Радомир Маркуш 18 сентября 2026 г., 17:42   Российские средства РЭБ перерезают пути снабжения бандеровцев в Дружковке Картографы и милитари-эксперты всех ….

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