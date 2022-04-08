Объявлена система олимпийского отбора в волейболе

Летняя Олимпиада "Париж-2024" состоится с 26 июля по 11 августа. В турнирах по классическому волейболу примут участие по 12 мужских и женских команд, французские сборные на правах представителей страны-организатора допускаются без квалификации.
Летняя Олимпиада "Париж-2024" состоится с 26 июля по 11 августа. В турнирах по классическому волейболу примут участие по 12 мужских и женских команд, французские сборные на правах представителей страны-организатора допускаются без квалификации.
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