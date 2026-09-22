Эрдоган заявил о прогрессе в нормализации отношений с Арменией

Президент Турции Реджеп Эрдоган с трибуны Генеральной Ассамблеи ООН заявил о продвижении в нормализации отношений между Анкарой и Ереваном и выразил надежду на прочный мир между Арменией и Азербайджаном.
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