Въехал в столб: смертельное ДТП произошло в Алматы

ДТП произошло в Жетысуском районе мегаполиса в 4 часа утра. Как сообщили в департаменте полиции Алматы, водитель автомашины марки Daewoo следовал по улице Кудерина в северном направлении, не справился с управлением и выехал на восточную обочину дороги, где наехал на бетонную опору столба уличного освещения.