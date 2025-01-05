Въехал в столб: смертельное ДТП произошло в Алматы

ДТП произошло в Жетысуском районе мегаполиса в 4 часа утра. Как сообщили в департаменте полиции Алматы, водитель автомашины марки Daewoo следовал по улице Кудерина в северном направлении, не справился с управлением и выехал на восточную обочину дороги, где наехал на бетонную опору столба уличного освещения.
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