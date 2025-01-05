Сайт города Алматы
Главная
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Сайт города Алматы

93 подписчика

Въехал в столб: смертельное ДТП произошло в Алматы

Въехал в столб: смертельное ДТП произошло в Алматы

ДТП произошло в Жетысуском районе мегаполиса в 4 часа утра. Как сообщили в департаменте полиции Алматы, водитель автомашины марки Daewoo следовал по улице Кудерина в северном направлении, не справился с управлением и выехал на восточную обочину дороги, где наехал на  бетонную опору столба уличного освещения.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх