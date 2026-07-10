Прокуратура запросила 2,5 года колонии для экс-гендиректора ФК «Торпедо» за подкуп арбитров

Прокуратура обратилась в Симоновский районный суд Москвы с просьбой назначить бывшему генеральному директору московского футбольного клуба «Торпедо» Валерию Скородумову наказание в виде двух с половиной лет лишения свободы в колонии общего режима по делу о подкупе арбитров.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии