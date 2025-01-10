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Царьград

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Медведчук критикует Зеленского за манипуляции и нецензурные высказывания

Медведчук критикует Зеленского за манипуляции и нецензурные высказывания

Виктор Медведчук критикует Владимира Зеленского за попытки направлять мировую политику по своему сценарию, использование нецензурной лексики и неспособность увидеть конец конфликта.

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