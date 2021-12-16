Евросоюз против Газпрома. Что ждет Россию?

Евросоюз собирается отказаться от природного газа ради борьбы с изменением климата и к 2050 году заменить чистыми источниками энергии значительную часть ископаемого топлива, основным поставщиком которого в Европу является российский Газпром.
Евросоюз собирается отказаться от природного газа ради борьбы с изменением климата и к 2050 году заменить чистыми источниками энергии значительную часть ископаемого топлива, основным поставщиком которого в Европу является российский Газпром.
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