Продолжительность жизни больше зависит от вашего выбора, чем от генов

Один из самых волнующих вопросов для человечества — сколько нам суждено прожить. И, конечно, возникает вопрос: насколько наша продолжительность жизни определяется окружающей средой и нашим выбором, а насколько — генами? Недавнее исследование, опубликованное в престижном журнале Nature Medicine, впервые попыталось количественно оценить относительный вклад окружающей среды, образа жизни и генетики в то, как мы стареем и как долго живем.