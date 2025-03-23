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Этот таинственный мир

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Продолжительность жизни больше зависит от вашего выбора, чем от генов

Продолжительность жизни больше зависит от вашего выбора, чем от генов

Один из самых волнующих вопросов для человечества — сколько нам суждено прожить. И, конечно, возникает вопрос: насколько наша продолжительность жизни определяется окружающей средой и нашим выбором, а насколько — генами? Недавнее исследование, опубликованное в престижном журнале Nature Medicine, впервые попыталось количественно оценить относительный вклад окружающей среды, образа жизни и генетики в то, как мы стареем и как долго живем.

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