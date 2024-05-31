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Собирается "мощная воздушная группировка" НАТО. Под ударом - Воронеж, Орёл и Москва

Собирается "мощная воздушная группировка" НАТО. Под ударом - Воронеж, Орёл и Москва

Фото: коллаж ЦарьградСегодня 14K прочитали НАТО идёт на дальнейшую эскалацию, и собирается очень мощная воздушная группировка для нанесения ударов по городам Центральной России, уверен политолог Иванников.

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