NASA опубликовало новые кадры возвращения корабля «Орион» лунной миссии «Артемида I»

Кадр сделанный с борта капсулы «Орион» во время ее возвращения в атмосферу Земли / © NASA В честь этого события Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США опубликовало ролик в социальной сети X.
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