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В Южной Корее обнаружили признаки применения ИИ при взломах банков

В Южной Корее обнаружили признаки применения ИИ при взломах банков

Крупные банки Южной Кореи сообщили о взломах и утечках данных. Президент заявил о признаках применения ИИ и потребовал усилить защиту.

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