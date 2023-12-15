Певице Елене Ваенге стало плохо во время спектакля в театре на Бронной

Певица Елена Ваенга почувствовала себя плохо во время спектакля Сейчас с артисткой всё хорошо. Фото: РИА Новости / Руслан Кривобок Во время спектакля в театре на Бронной в Москве певице Елене Ваенге стало плохо.
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