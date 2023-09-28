Генерал СВР заявил о контроле ЦРУ и МИ-6 всех спецслужб Украины

Фото: Commons.wikimedia.org Генерал СВР Решетников: ЦРУ и МИ-6 контролируют все спецслужбы Украины Все операции украинских спецслужб курируют разведывательные службы Великобритании и Центральное разведуправление (ЦРУ) США.
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