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Генерал СВР заявил о контроле ЦРУ и МИ-6 всех спецслужб Украины

Генерал СВР заявил о контроле ЦРУ и МИ-6 всех спецслужб Украины

Фото: Commons.wikimedia.org Генерал СВР Решетников: ЦРУ и МИ-6 контролируют все спецслужбы Украины Все операции украинских спецслужб курируют разведывательные службы Великобритании и Центральное разведуправление (ЦРУ) США.

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