В почтовых отделениях Подмосковья появились новые услуги

Жители и гости Московской области могут воспользоваться новыми услугами в почтовых отделениях. Помимо привычных сервисов, там можно оформить лекарственный полис, воспользоваться Единым порталом госуслуг и даже проверить основные показатели здоровья.
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