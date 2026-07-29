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В почтовых отделениях Подмосковья появились новые услуги

В почтовых отделениях Подмосковья появились новые услуги

Жители и гости Московской области могут воспользоваться новыми услугами в почтовых отделениях. Помимо привычных сервисов, там можно оформить лекарственный полис, воспользоваться Единым порталом госуслуг и даже проверить основные показатели здоровья.

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