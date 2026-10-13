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Царьград

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В Челябинске бойца со сломанной ногой отправили на фронт

В Челябинске бойца со сломанной ногой отправили на фронт

После жалобы матери военнослужащего челябинский омбудсмен Юлия Сударенко связалась с командованием части и военной прокуратурой Тоцкого гарнизона, после чего бойца со сломанной ногой госпитализировали.

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