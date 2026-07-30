"Неспособность снизить эскалацию прокси-войны НАТО против России, приостановив всю помощь США Украине, оказалась фатальной.
"Ее больше нет". В США сделали пугающий вывод о России
Комментарии
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ВАЛЕРИЙ ЧИКУНОВ
Срок в бесконечность . А что может ещё сказать болван
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1 м.
Ирина Черных
Не имеет значения, что вопят обделавшиеся от испуга болваны. Великая Россия побеждает и становится самой могущественной и процветающей страной в мире!
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1 м.
СК
Сергей Ковалев
с укропрокси всё было понятно изначально, весь вопрос тока в сроках. гораздо важнее последующий передел мiра, кто с чем останется...
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1 м.
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