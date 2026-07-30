Информационный ...
По городам и странамБлогКолонки
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Информационный марафон - стартуем

22 557 подписчиков

"Ее больше нет". В США сделали пугающий вывод о России

"Ее больше нет". В США сделали пугающий вывод о России

"Неспособность снизить эскалацию прокси-войны НАТО против России, приостановив всю помощь США Украине, оказалась фатальной.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
ВАЛЕРИЙ ЧИКУНОВ
Срок в бесконечность . А что может ещё сказать болван
Ответить
1 м.
Ирина Черных
Не имеет значения, что вопят обделавшиеся от испуга болваны. Великая Россия побеждает и становится самой могущественной и процветающей страной в мире!
Ответить
1 м.
СК
Сергей Ковалев
с укропрокси всё было понятно изначально, весь вопрос тока в сроках. гораздо важнее последующий передел мiра, кто с чем останется...
Ответить
1 м.