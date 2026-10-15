15 октября Анне Хилькевич исполняется 40 лет. Значительную часть своей взрослой жизни актриса провела рядом с Машей Беловой — героиней «Универа», которая легко влюбляется, попадает в нелепые ситуации и обезоруживает окружающих улыбкой.
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