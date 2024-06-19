Главу ГП Украины Костина и его зама проверят из-за незаконного обогащения

Генеральный прокурор Украины Андрей Костин заявил о служебном расследовании в отношении его зама Дмитрия Вербицкого, против которого также проводят проверки Национальное антикоррупционное бюро и Национальное агентство по противодействию коррупции.
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