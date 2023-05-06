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Ученые создали робота-медузу, собирающего мусор со дна океана

Ученые создали робота-медузу, собирающего мусор со дна океана

Недавно инженеры из Института интеллектуальных систем Общества Макса Планка разработали необычного робота-медузу, который уже нашел применение в очистке коралловых рифов.

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