Россия ставит Украину перед сложным выбором: Генерал рассказал о слабостях небратьев

У небратьев дилемма: либо нести огромные потери, либо отступать. Своё мнение по этому поводу озвучил главный редактор журнала Défense nationale генерал Жером Пеллистранди в интервью французскому изданию Depeche.
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