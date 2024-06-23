Утомлённые смотром: Стася Милославская, Софья Синицына и Софья Лебедева

В последний день смотра основного конкурса фестиваля «Пилот» утомлённые переизбытком визуальной информации гости переместились из кинотеатра на двойную вечеринку сериала «Чистые» и медиапортала «Звездач».
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