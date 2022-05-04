Бах объяснил решение МОК ввести ограничения против России

Бах признал, что принятие мер против России и Белоруссии, в отличие от участников других конфликтов в мире, было вызвано «мировой реакцией» на события на Украине, при этом МОК не мог позволить каждой стране придумывать свои ограничения Томас Бах (Фото: Mark Metcalfe/Getty Images) Если бы Международный олимпийский комитет (МОК) не рекомендовал отстранить россиян и белорусов от всех международных соревнований после начала спецоперации на Украине, это начали бы делать политики и правительства, а безопасность спортсменов не была бы обеспечена, заявил глава МОК Томас Бах.