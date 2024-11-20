Когда ЦБ допускает снижение ключевой ставки, кто берет ипотеку по ставкам от 28%. Обзор Банки.ру

Госдума одобрила основные направления политики ЦБ по борьбе с инфляцией, сообщают «Ведомости». В ходе доклада глава Банка России Эльвира Набиуллина отметила рост опасений, что высокая ключевая ставка может навредить экономике и подорвать импульс к ее росту, а на инфляцию ее влияние минимально.