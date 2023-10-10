Лавров напомнил Западу о невыполнении Минских соглашений и обвинил в конфликте на Украине

В статье министра иностранных дел России Сергея Лаврова «Соблюдение принципов Устава ООН во всей их совокупности и взаимосвязи — залог международного мира и стабильности» говорится, что Запад избегает честного диалога по ситуации вокруг Украины, у него нет аргументов.