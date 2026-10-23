В Нижегородской области временно ограничено движение на участке автомобильной дороги 22К-0020. По информации министерства транспорта и автомобильных дорог региона, ограничение введено в связи с беспилотной опасностью.
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