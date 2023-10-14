В Мордовии в рамках нацпроекта отремонтируют более 290 км автодорог

Ремонт автомобильных дорог регионального значения, протяженностью более 290 км, выполнят в рамках реализации национального проекта «Безопасные качественные дороги» в 2023 году в Мордовии, 13 октября сообщает пресс-служба правительства республики.
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