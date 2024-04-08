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Минфин США: банки подвергнутся риску санкций при содействии сделкам для армии РФ

Минфин США: банки подвергнутся риску санкций при содействии сделкам для армии РФ

Министр финансов США Джанет Йеллен предупредила, что банки, участвующие в крупных операциях по поставкам товаров военного или двойного назначения для оборонной промышленности РФ, могут столкнуться с санкциями со стороны Америки.

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