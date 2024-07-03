Источники, близкие к офису Зеленского, сообщают, что якобы НАТО планирует осуществить масштабный воздушный удар по территории России с использованием 600 самолетов и 1500 ракет.
600 самолетов и 1500 ракет. Реален ли возможный план НАТО ударить по России
Комментарии
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алекс кузь
Сценарий про налет нато впечатляет. Это тот случай, когда при известной игре в карты на деньги, противник давит своей кассой, и ответить ему уже нечем. Если, только, не изменить в свою пользу правила игры. На гражд оборону , похоже, решили, даже , не тратиться. Сколько , интересно, сегодня стоит противогаз и комплект озк.
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5 час.
Аудрюс
Самая большая мечта пиндосов это война в Европе, когда США остается в стороне... Так что в случае когда НАТО ударит по России, России придется отвечать и по территории США....
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2 час.
Алексей Коржов
Гастеры действуют по указке из за бугра всячески устраивают показательные акции и беспорядки , Александр Бастрыкин действует в защиту наших граждан а ему связывают руки непонятные элементы из силовых структур и думы...
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27 мин.
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