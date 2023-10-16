Стартовали съемки 20-серийной отечественной комедии «Макрон»

Кинокомпания Good Story Media сообщила о начале съемок комедийного сериала «Макрон». Центральный герой фильма — молодой парень, который решает познакомить с родителями свою девушку, которая старше его на 20 лет и является его начальницей.
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