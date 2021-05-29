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Президент УЕФА о Суперлиге: «Когда 9 клубов признали ошибку, я стал относиться к ним, как ко всем в футбольной семье Европы»

Президент УЕФА Александер Чеферин высказался о Суперлиге Европы. – Когда девять клубов признали, что допустили ошибку, я снова начал относиться к ним точно так же, как и к остальным членам европейской футбольной семьи.

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