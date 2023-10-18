78.ru
Новости Экономика Общество Происшествия Культура СпортВласть
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

78.ru

520 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

Суд огласил приговор соучастнику в хищении средств с экс-главой Петроградского района

За время преступной деятельности из бюджета Петербурга было похищено 245 млн рублей. Смольнинский районный суд Петербурга признал руководителя частной фирмы Владислава Бельчикова виновным в мошенничестве и отмывании денежных средств и назначил наказание в виде лишения свободы на пять лет и один месяц условно с испытательным сроком в пять лет.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх