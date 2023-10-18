Суд огласил приговор соучастнику в хищении средств с экс-главой Петроградского района

За время преступной деятельности из бюджета Петербурга было похищено 245 млн рублей. Смольнинский районный суд Петербурга признал руководителя частной фирмы Владислава Бельчикова виновным в мошенничестве и отмывании денежных средств и назначил наказание в виде лишения свободы на пять лет и один месяц условно с испытательным сроком в пять лет.