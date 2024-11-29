Глава «Росводоканала» предложил отключать россиян от водоснабжения за долги по ЖКХ Правительству РФ необходимо предоставить работающим в сфере ЖКХ компаниям больше возможностей для отключения водоснабжения должникам, заявил председатель совета директоров «Росводоканала» Максим Широков.