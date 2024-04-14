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Военное обозрение

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Операция «Правдивое обещание»: КСИР сообщает об уничтожении инфраструктуры и нескольких самолётов и вертолётов на базе Рамон ВВС Израиля

Операция «Правдивое обещание»: КСИР сообщает об уничтожении инфраструктуры и нескольких самолётов и вертолётов на базе Рамон ВВС Израиля

Иранская сторона сообщает о применении ракет с разделяющейся боевой частью.

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