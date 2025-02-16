В Японии изменилось отношение к России

Увеличилось количество японцев, которые положительно оценивают отношения с Россией. Их стало в два раза больше чем в 2023 году, при этом общее количество позитивно настроенных к РФ граждан Японии по-прежнему невелико.
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