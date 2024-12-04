«Служу народу Украины». Если ВСУ исполнят присягу, Зеленский потеряет армию

Александр Семченко 3 декабря 2024 г. Словосочетания «украинская армия», «военнослужащие Украины», «подразделения украинских вооруженных сил» и тому подобные, которые довольно часто встречаются в российских СМИ, лично у меня вызывают недоумение.
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