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Русский Днепропетровск

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«Служу народу Украины». Если ВСУ исполнят присягу, Зеленский потеряет армию

Александр Семченко 3 декабря 2024 г.   Словосочетания «украинская армия», «военнослужащие Украины», «подразделения украинских вооруженных сил» и тому подобные, которые довольно часто встречаются в российских СМИ, лично у меня вызывают недоумение.

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