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Агент Тюкавина: «Не все рекорды, бонусы набрал второй нападающий, может. Будто с абонементом. Костя при любой ситуации сидит»

Алексей Сафонов, агент форварда Константина Тюкавина, оценил его перспективы в «Динамо». – С «Локомотивом» Тюкавин сыграл 8 минут, с «Химками» – 19, с «Ростовом» – 21.

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