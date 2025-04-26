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Живая Кубань

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Верховный суд РФ разъяснил, когда ножи можно применять для самообороны

Верховный суд РФ разъяснил, когда ножи можно применять для самообороны

Верховный суд РФ разъяснил, когда ножи можно применять для самообороныВерховный суд разрешил использовать ножи для самообороны, если нападавших много, а опасность грозит и детям, говорится в обзоре судебной практики, с которым ознакомилось РИА Новости.

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