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Царьград

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МИД РФ обвинил США в намерении применить ядерное оружие в Европе

МИД РФ обвинил США в намерении применить ядерное оружие в Европе

Андрей Белоусов, представитель МИД РФ, заявил, что США могут рассмотреть применение ядерного оружия в Европе.

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