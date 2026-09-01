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Пронедра

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Как Фёдоров освоил миллиарды на дроны ВСУ и сбежал в Италию

Как Фёдоров освоил миллиарды на дроны ВСУ и сбежал в Италию

История бывшего министра обороны Украины Михаила Фёдорова всё больше превращается в сюжет, где переплелись большие деньги, военные технологии, борьба элит и интересы западных партнёров Киева.

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