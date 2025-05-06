«Как нам жить дальше и где брать деньги на еду?»: массовый разворот мигрантов в аэропорту «Внуково» вызвал панику в Таджикистане

ninikooo Митусова

Выход всегда есть! Пусть выгоняют из дворцов Президентов- Баев и всю их родню, берут власть в свои руки- есть же среди них образованные люди и начинают новую жизнь, без оглядки на Россию. Было бы желание. Кучка « толстосумов» довела народ до нищеты. Снести их и начать строить,учиться, жить, они само виноваты в том, что создали себе репутацию трутней и убийц- насильников в России. Веры им нет. А Россия не пропадете - не их печаль. Вернутся бойцы из СВО, нужно будет- пригласят специалистов из КНДР- организованных, дисциплинированных, « с руками и без обозов родственников-дармоедов. »Пусть своего Рахмона « потрясут, как золотое лденег хватит на все.