Театр абсурда
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Театр абсурда

8 901 подписчик

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Свежие комментарии

  • юра федулов
    Почему этих "братков" до сих пор нет на СВО? Россияне гибнут, а эти получают квартиры...Как такое существует в РФ? Кт...«Ща братья приеду...
  • Евгений Алексеенко
    Надо гнать чиновников которых назначил гарант,да и к самому задать вопросы"До каких пор это будет продолжаться?"«Ща братья приеду...
  • Иван Ураганов
    Зверей не пускать,пусть живут в своём зверинце.«Как нам жить дал...

«Как нам жить дальше и где брать деньги на еду?»: массовый разворот мигрантов в аэропорту «Внуково» вызвал панику в Таджикистане

«Как нам жить дальше и где брать деньги на еду?»: массовый разворот мигрантов в аэропорту «Внуково» вызвал панику в Таджикистане

На этой неделе российские власти отказали во въезде сразу нескольким десяткам граждан Таджикистана, прибывших в Москву из Душанбе.

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Комментарии
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ninikooo Митусова
Выход всегда есть! Пусть выгоняют из дворцов Президентов- Баев и всю их родню, берут власть в свои руки- есть же среди них образованные люди и начинают новую жизнь, без оглядки на Россию. Было бы желание. Кучка « толстосумов» довела народ до нищеты. Снести их и начать строить,учиться, жить, они само виноваты в том, что создали себе репутацию трутней и убийц- насильников в России. Веры им нет. А Россия не пропадете - не их печаль. Вернутся бойцы из СВО, нужно будет- пригласят специалистов из КНДР- организованных, дисциплинированных, « с руками и без обозов родственников-дармоедов. »Пусть своего Рахмона « потрясут, как золотое лденег хватит на все.
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8 час.
ЕА
Евгений Алексеенко
Не пускать басмачей в РФ,хватит нахлебались вами
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7 час.
Иван Ураганов
Зверей не пускать,пусть живут в своём зверинце.
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3 час.
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