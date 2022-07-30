Ефимов: Почти 70 компаний технополиса «Москва» предлагают новые вакансии

Почти 70 компаний, работающих на территории технополис «Москва», объединил проект «Техноработа». Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов в субботу, 30 июля.
Почти 70 компаний, работающих на территории технополис «Москва», объединил проект «Техноработа». Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов в субботу, 30 июля.
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