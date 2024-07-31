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С начала года в Астраханской области зафиксировано 48 случаев сброса отходов на почву

С начала года в Астраханской области зафиксировано 48 случаев сброса отходов на почву

Об этом информирует региональная служба природопользования. Последний подобный факт был установлен на прошлой неделе в Астрахани на улице Рождественского - водитель сбросил на почву строительный мусор от демонтажных работ.

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