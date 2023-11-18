Хитрые немцы придумали свой подход к уборке, упрощающий жизнь в разы

Хитрые немцы используют свой подход к уборке, который может упростить жизнь на раз. Главное , что они уделяют хотя бы 15 минут в день, чтобы привести дом в порядок, протирая пыль, складывая вещи или вытирая полы.
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